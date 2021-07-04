Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri
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Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Gölü'ndeki kötü koku çevre sakinlerini rahatsız etmeye devam ederken, belediye ekiplerinin temizlik çalışması bugün de sürüyor.

Küçükçekmece Gölü'ndeki kötü koku çevre sakinlerini rahatsız etmeye devam ederken, belediye ekiplerinin temizlik çalışması bugün de sürüyor.

Küçükçekmece Gölü'nde birkaç gün önce ortaya çıkan balık ölümleri ve kötü koku üzerine sudan numune alınırken, belediye ekipleri 2 günden bu yana göl yüzeyinde çalışma yapıyor.

Ekipler, kıyıya vurmuş deniz canlıları ve çöpleri temizlemeyi sürdürüyor.

Gölde balık tutmaya gelen İsa Bozkurt, "Özellikle sabah saatlerinde çok fazla balık ölüsü vardı su yüzeyinde. Fabrika atıkları göle veriliyor. Buradaki kirliliğin tek sebebi fabrika atıkları. Su her şeyi çekiyor. Evsel atıklardan burası bu hale gelmez. Fabrika atıkları kimyasal olduğu için, su kaldırmıyor. 3 ay önce bir kez daha oldu. Büyük balıklar ölmüştü ve halen ölmeye devam ediyor." diye konuştu.

Balıkçılık yapan Rıdvan Akyıldız da kötü koku ve balık ölümlerinin göldeki oksijenin azlığından kaynaklandığını söyleyerek, "Göl kıyısında fabrikalar var. Gündüz atıklarını saklıyorlar. Gece atıyorlar. 1999 depreminde de böyle olmuştu. Sadece belediyelerin işi değil, devletin karar alması lazım. Geniş kapsamlı bir çalışma lazım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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