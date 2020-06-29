Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...
Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı.
29.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:57
Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA