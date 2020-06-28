Küçükçekmece Gölü'nde pislik nedeniyle binlerce balık karaya vurdu
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Küçükçekmece Gölü'nde pislik nedeniyle binlerce balık karaya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde pislik nedeniyle binlerce balık karaya vurdu Küçükçekmece Gölü'nde oluşan pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık karaya vurdu.

28.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:38

Küçükçekmece Gölü'nde pislik nedeniyle binlerce balık karaya vurdu

İSTANBUL - Küçükçekmece Gölü'nde oluşan pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık karaya vurdu. Avcılar Gümüş Pala Sahili'nden de görülen kirlik havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Gölü'nde pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık kayaya vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların kıyıya vuran balıklara dokunduğu görüldü. İhbar üzerine gelen ekipler balıkları toplamak için çalışma başlattı. Gölde oluşan kirlik Avcılar Gümüş Pala Sahili'nden de görüldü. Kirlik havdan görüntülendi. Görüntülerde, suyun kahverengiye büründüğü görüldü.

Küçükçekmece Gölü'nde pislik nedeniyle binlerce balık karaya vurdu

Kaynak: İHA

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