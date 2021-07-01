Küçükçekmece Gölü'nde ölü balık ve yengeçler kıyıya vurdu
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Küçükçekmece Gölü'nde ölü balık ve yengeçler kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde ölü balık ve yengeçler kıyıya vurdu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Gölü'nde ölü balık ve yengeçler kıyıya vurdu.

Küçükçekmece Gölü'nde ölü balık ve yengeçler kıyıya vurdu.

Kanarya Mahallesi'nde gölün kıyısında görülen ölü balık ve yengeçler, vatandaşları da tedirgin etti.

Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Derya Çayırbaşı, birkaç gündür balık ve yengeç ölümleriyle karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.

Aynı yere sürekli geldiklerini anlatan Çayırbaşı, son günlerde gölün kenarında kötü kokudan dolayı oturamadıklarını, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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