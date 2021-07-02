KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN ÖLÜ BALIKLAR TOPLANIYOR

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde geçtiğimiz günlerde yüzlerce balık ölü halde kıyıya vurdu.

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde geçtiğimiz günlerde yüzlerce balık ölü halde kıyıya vurdu. Üç gün önce başladığı öğrenilen balık ölümleri sonrası göl çevresini yoğun bir kötü koku sardı. Son zamanlarda sürekli yaşanmaya başlayan toplu balık ölümleri bölge sakinlerini de endişelendirdi. Bugün de İSTAÇ kıyı temizleme ekipleri gölün çeşitli bölgelerinde temizlik yaptı. Ekipler kıyıya vuran ölü balıkları çöp poşetleri içinde toplayarak araçlara yükledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı