KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYOR
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KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYOR

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor.

28.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:06

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor. İBB'ye bağlı İSTAÇ Kıyı Temizleme Ekibi, file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor. İBB ekiplerinin temizleme çalışması devam ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYOR

Kaynak: DHA

Manşet

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