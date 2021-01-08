Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
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Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

08.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:37
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

KÜÇÜKÇEKMECE'de öğle saatlerinde göl kenarında oturan bir grup genç, suyun içinde erkek cesedi gördü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de öğle saatlerinde göl kenarında oturan bir grup genç, suyun içinde erkek cesedi gördü. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, 15.00 sıralarında Küçükçekmece Gölü Küçükçekmece Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu kıyı tarafında yaşandı. İddiaya göre, göl kenarına oturmaya gelen bir grup genç, suyun içinde hareketsiz duran bir erkek gördü. Durumun haber verilmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede genç erkeğin öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Kimliği öğrenilemeyen erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Göldeki cesedi görüp polise ihbar eden Hasan Emre Demir, "Biz saat 15.00 sıralarında buraya gelip oturduk. Bir abla geldi burada ceset olduğunu söyledi. Kendisinin bakamayacağını, korktuğunu söyledi. Biz de baktık erkek cesedi polisi aradık. Sonra polisler geldi" dedi.

 


- İstanbul
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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