Küçükçekmece elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? Küçükçekmece'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler!

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Haberler.com) - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü Küçükçekmece'nin çeşitli mahallelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Küçükçekmece'de birçok mahalle, cadde ve sokağın farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Küçükçekmece'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve Küçükçekmece'de elektrik kesintisi yaşanacak caddeler. Küçükçekmece'de hangi mahallelerde elektrik kesilecek, Küçükçekmece'ye elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11399009

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.BİGA, 2. ÜZÜM, TAŞKIN sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476366

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah PAPATYA sk/ MEHMET AKİF mah TAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399010

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 2. ZÜMRÜT, SÜMBÜL TEPE sk bölgelerinde 16/02/2022 09:00:00 - 16/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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