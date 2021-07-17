Küçükçekmece E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Küçükçekmece E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kamerada Kazaya davetiye çıkaran çocuk oyunu Küçükçekmece E-5 Karayolunda metrobüse kaçak binen çocuklar, turnikeler yerine tellerden atladı.

Küçükçekmece E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Kazaya davetiye çıkaran çocuk oyunu

İSTANBUL - Küçükçekmece E-5 Karayolunda metrobüse kaçak binen çocuklar, turnikeler yerine tellerden atladı. Çocukların akan trafiğe rağmen yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Metrobüse binen bir grup çocuk Küçükçekmece durağında indi. Kaçak bindiği öğrenilen çocuklar turnikeler yerine tellerden atlamaya başladı. Trafiğin aktığı bir anda tehlikeye aldırmana yola atlamaya başladı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunda çocuklar, aldırış etmedi. Bazı sürücüler yola atlayan çocuklara çarpmamak için ani fren yaparken, bazıları da kornaya bastığı görüldü. Tellerden atlayan çocuklar yolun karşısına geçtiği sırada, arkadaşları korkudan çığlık attığı görüldü.

Kazaya davetiye çıkaran çocuklar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu