Son dakika gündem: Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu
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Son dakika gündem: Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Küçükçekmece E-5 kenarındaki 6 katlı metruk binada, ustaların boru kestiği sırada yangın çıktı.

Küçükçekmece E-5 kenarındaki 6 katlı metruk binada, ustaların boru kestiği sırada yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi E-5 Yan yol kenarındaki 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararı bulunan binanın boru söküm çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler yangının bulunduğu yerden kaçarken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangından çıkan dumanlar paniğe neden olurken, işçiler ve etraftaki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, büyüyen alevler diğer çevrede bulunan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son dakika gündem: Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu
Son dakika gündem: Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu
Son dakika gündem: Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu
Son dakika gündem: Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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