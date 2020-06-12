Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter'

Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter' Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandılar Dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics Turnuvası'nda turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence...

12.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:02

Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter'

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandılar

İSTANBUL - Dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics Turnuvası'nda turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence Award'ı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri aldı.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri'ne bağlı "Great Lake Fighters" robotik takımı, dünya çapında 45 ülkeden 20 bin takımın ve Türkiye'den yüzlerce okulun katılım gösterdiği VEX Robotics Türkiye finallerinde, turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence Award'ı alarak Amerika'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten başlayarak; otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren "Great Lake Fighters" robotik takımı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri "Kodlama ve Robotik Kodlama" atölyesi içerisinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.

Küçükçekmeceli öğrencilerin "Vex Iq Challenge" hikayesi 28 Aralık 2019 tarihinde katıldıkları ilk turnuva ile başladı. İlk defa katıldıkları ve büyük deneyimler ile döndükleri bu süreçte "Judges Award" ödülüne layık görüldü. 16 Şubat 2020 tarihinde ise turnuvanın diğer ayağına katılan öğrenciler, "Sesimi Duyan Var mı?" isimli STEM projesi ile yarışmaya katıldılar. Bu süreçte sürüş becerileri, otonom, jüri mülakatı ve mühendislik defterimiz ile birlikte Excellence Award ödülüne layık görülerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

"Great Lake Fighters" robotik takım 7 Mart 2020 tarihi ise Türkiye finallerinde boy gösterdi. Projeler hazırlandı, sistemler kuruldu, kodlar yazıldı ve mekanik tasarımlar tekrar tekrar gözden geçirildi ve sonunda verilen onca emek karşılıksız kalmadı. Excellence Award ödülünü alan "Great Lake Fighters" robotik takımı ülkemizi Amerika'da temsil etmeye hak kazandı.

Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Haber
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Evgar
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Küçükçekmece'den Amerika'ya uzanan bir başarı öyküsü: 'Great Lake Fighter' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 19:04:45. #1.15#
title