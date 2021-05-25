Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı
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Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de acil tıp teknisyeni genç kadının annesini satırla öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de acil tıp teknisyeni genç kadının annesini satırla öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Tuğçe S.'nin olaydan 3 gün önce annesinin altın ve paralarını zorla aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşanmıştı. Yaşanan şok edici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., 21 Mayıs 2021 tarihinde annesi Sevilay Palabıyık (59) ile tartıştı.

"Tartışmadan sonra kız, annenin bilezik ve telefonunu zorla aldı"

Tartışmada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S, annesine bıçak çektiği ve onu ölümle tehdit etti. Tuğçe S'nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık'ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmaması halinde öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine korkan anne Sevilay Palabıyık, polise ve savcılığa şikayette bulundu. Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

"Komşunun ihbarı ile cinayet ortaya çıktı"

Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S.'nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Sevilay Palabıyık'ın komşusuna 'bu kız beni öldürecek, bana duyarlı olun' dedi. Bunun üzerine Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu kapıyı çaldı. Kızı Tuğçe S., ise 'annem tatilde' dedi. Ancak şüpheleri artan komşu, ikinci sefer kapıyı çaldı ve şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

"Babanın telefondan seslenmesiyle kapıyı açtı"

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis kızın babası Sayit S., ile irtibata geçti. Sayit S.'nin kızına telefonda 'kapıyı aç' demesiyle Tuğçe S., kapıyı açtı. Yapılan kontrollerde banyoda anne Sevilay Palabıyık'ın yüz üstü yattığı ve 20 santimetre uzunluğundaki bıçak ve siyah renkli satır olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda kafa kısmının ise bir tencerenin içinde buzdolabının üstünde olduğu belirlendi.

"Annem önce bıçak çekti, elinden alıp olayı gerçekleştirdim"

Öte yandan Tuğçe S., ilk ifadesinde, annesiyle olay saati tartıştığını annesinin kendisine bıçak çektiğini, annesinin elindeki bıçağı alarak olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı
Küçükçekmece'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı
Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış
Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış
Böyle vahşet görülmedi! Acil tıp teknisyeni, annesini satırla öldürdükten sonra kafasını tencerenin içinde sakladı
Böyle vahşet görülmedi! Acil tıp teknisyeni, annesini satırla öldürdükten sonra kafasını tencerenin içinde sakladı
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