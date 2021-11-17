KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI - Haberler
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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de anne ve babasını silahla vurarak öldüren Yusuf Çağrı Ekici zehir içerek, intihar etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de anne ve babasını silahla vurarak öldüren Yusuf Çağrı Ekici zehir içerek, intihar etti. Ekici ailesinin cenazeleri evden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici intihar etmeden önce 'Vasiyetimdir' dediği notu dün saat 21.46'da sosyal medyadan paylaştı. Arkadaşları Ekici'den haber alamadı, Yusuf Çağrı Ekici'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımını görenler polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, Ekici'nin eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yusuf Çağrı Ekici'nin zehir içerek intihar etmesi nedeniyle AFAD ekipleri daire önünde hazır bekledi. Ekipler, oksijen tüpü ve özel kıyafetler ile vahşetin yaşandığı eve tekrar girerek, cenazeleri çıkardı. Ekici ailesinin cenazeleri incelenmek üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Ekici'nin fotoğrafı

-Siteden görüntüler

-Polis ve ambulans

-AFAD ekipleri

-Muhabir anonsu (Yalın Onat ERGÖR)

-Genel ve detaylar


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