Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralı
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Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralı

Küçükçekmece'de devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralı
15.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:26

Küçükçekmece'de devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda, Enes M'nin kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Refüjdeki ağaca çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Enes M. ile yanındaki Ömer D. araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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