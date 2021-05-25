Küçükçekmece takip tartışmasında ağır yaralanan adam hayatını kaybetti
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Küçükçekmece takip tartışmasında ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Küçükçekmece takip tartışmasında ağır yaralanan adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, bankadan para çektiği sırada kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden vuran zanlı, adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de, bankadan para çektiği sırada kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden vuran zanlı, adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Abdulbaki G. hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde yaşanmış, bankadan para çeken Bayram Y, (45) kendisini takip ettiğini öne sürdüğü Abdülbaki G, 'yi tabancayla vurarak ağır yaralamıştı.

Ağır yaralı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülbaki G., ameliyata alındı. Abdülbaki G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise Bayram Y.'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki sorgusu biten katil zanlısı Bayram Y., sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Küçükçekmece takip tartışmasında ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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