Küçükçekmece'deki takip tartışmasında adamı öldüren zanlı tutuklandı

Küçükçekmece'de, kendisini takip ettiği gerekçesiyle vurduğu adamı öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de, kendisini takip ettiği gerekçesiyle vurduğu adamı öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Zanlı mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bankadan para çekmeye gelen Bayram Y., (45) kendisini bir kişinin takip ettiğini ileri sürmüştü. Bunun üzerine Bayram Y, Abdülbaki G., 'niye beni takip ediyorsun deyip' tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikisi arasında arbede çıkmıştı. Çıkan arbedede Bayram Y, yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.'ye ateş etmeye başlamış ve onu göğsünden yaralamıştı. Ağır yaralanan Abdülbaki G., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdülbaki G., kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan zanlı Bayram Y., sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi. Burada ifadesi alınan zanlı ifadesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı