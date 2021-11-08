KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - *Darbedilen kafe sahibi silahıyla dehşet saçtı.

Haber - Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de kafe sahibiyle müteahhittin kavgası büyüdü.

Kavgaya ikilinin yakınları da dahil olurken, darbedilen kafe sahibi silahını ateşledi. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevrede panik oluştu.

Olay saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki kafe sahibiyle müteahhit olduğu öğrenilen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından müteahhittin olduğu grupla kafe sahibinin olduğu iki grup kavga etmeye başladı. Kafe sahibi kavga sırasında yaralanınca yanındaki silahı karşı gruba doğru ateşlemeye başladı. Silahtan çıkan mermiler bir kişiyi ayağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürüldü. Defalarca ateşlenen silah nedeniyle çevrede panik oluştu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.