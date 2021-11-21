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Küçükçekmece'deki silahlı kavga, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'deki silahlı kavga, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Küçükçekmece'de, 8 Kasım'da iki grup arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, 8 Kasım'da iki grup arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Atakent Mahallesi 4. Cadde'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaşanan kavga, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, kavgaya karışanların sopa ve silah kullandığı görülüyor.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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