Küçükçekmece'deki silahlı kavga, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'de, 8 Kasım'da iki grup arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, 8 Kasım'da iki grup arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Atakent Mahallesi 4. Cadde'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaşanan kavga, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, kavgaya karışanların sopa ve silah kullandığı görülüyor.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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