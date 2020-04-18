Küçükçekmece'deki kağıt fabrikası bahçesindeki yangın 26 saat sonra tamamen söndürüldü
KÜÇÜKÇEKMECE'de kağıt fabrikasının bahçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde dün başlayan yangın 26 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.
18.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:46
KÜÇÜKÇEKMECE'de kağıt fabrikasının bahçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde dün başlayan yangın 26 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.
- İstanbul
Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıtla dün saat 15.00 sıralarında yanmaya başlamıştı. Diğer balyalara da sıçrayan yangın tam 26 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Söndürülen kağıt balyaları iş makinaları yardımıyla aktarılarak soğutma çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA