Küçükçekmece'deki hastanedeki silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

13.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:11

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki taraf arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde iki taraf arasında silahlı kavga çıkmış ve 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyet Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde kazaya karışan Abdülhadi T., diğer arabada bulunan şahıslar tarafından darp edildi. Olayın ardından akrabalarının yardımıyla darp raporu almak için hastaneye giden Abdülhadi T., kendisini darp eden kişilerle karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın sonrasında taraflar silahlı kavgaya tutuştu. Yaşanan olayda Ahmet B., Ramazan Ö., İsmail B., Volkan V. isimli şahıslar yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri Erhan T., Abdulhadi T., Ercan T. ve Bayram T. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına alındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA