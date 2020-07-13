Küçükçekmece'deki denetimlerde 2 minibüsten 36 yolcu fazla çıktı Küçükçekmece'de minibüslere yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Küçükçekmece'de minibüslere yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. İki minibüsten toplamda 36 yolcunun fazla çıkması bu kadarına da pes dedirtti.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yolcu taşıma kapasitesi açısından yeni kurallar getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe kuralına uyulması hususundaki uyarıların Küçükçekmece'de uyulmadığı görüldü. Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde Küçükçekmece sivil polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir minibüsten 18 yolcu fazla çıktı. Minibüsten indirilen yolcuların sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Polis ekiplerinin İkitelli Caddesi'nde yapmış olduğu denetimlerde ise bir diğer minibüsün içinden de 18 yolcu fazla çıktı. Manzaranın değişmediği görülürken tek tek indirilen yolcuların sosyal mesafeye uymayarak yeni korona vak'alarına davetiye çıkardığı görüldü. İki minibüse sosyal mesafeye uyulmadığı için 104'er lira para cezası kesilirken, ayrıca Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten de para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA