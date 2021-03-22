Son dakika... Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin terör soruşturması tamamlandı (1)

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, üç şüphelinin "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, "şüphelilerin park içerisine işlenen sembollerin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı" kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı