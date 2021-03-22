Son dakika... Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin terör soruşturması tamamlandı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin terör soruşturması tamamlandı (1)

22.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:11
Son dakika... Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin terör soruşturması tamamlandı (1)

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, üç şüphelinin "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, "şüphelilerin park içerisine işlenen sembollerin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı" kaydedildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin terör soruşturması tamamlandı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:11:47. #1.15#
title