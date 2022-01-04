KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETLERİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETLERİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de yeni yılın ilk günü yol verme kavgası sonucu iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de yeni yılın ilk günü yol verme kavgası sonucu iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece, Halkalı, 1. Çimen Sokak üzerinde 2022 yılının ilk günü sabaha karşı meydana gelen olayda iki grup arasında otomobile yol verme tartışması sonucu kavga çıktı. Birinci gruptan açılan ateş sonucu Zafer Demircan ile Hüseyin Erdal hayatını kaybetti. Olay sırasında İsmail O. adlı kişi ise yaralandı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Halil İ., Soner K., Adem S., Erhan E., İsmail O., Batu Y., Emin A. ve Emrah B. olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETLERİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETLERİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETLERİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETLERİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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