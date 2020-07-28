Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı polise teslim oldu
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Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı polise teslim oldu

Küçükçekmece'de Arkın G'nin öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

28.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:20

Küçükçekmece'de Arkın G'nin öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz'da Tevfik Bey Mahallesi'nde Arkın G'nin (32) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Aykut G. (33), suç aleti tabancayla Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Aykut G'nin, öldürülen Arkın G'nin kız kardeşi S.G. ile imam nikahıyla yaşadığı, S.G'nin şiddet nedeniyle kadın sığınma evine gittiği, şüphelinin de bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tuttuğu ve aralarında oluşan husumetin devamında olayın meydana geldiği belirtildi.

Aykut G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı polise teslim oldu

Kaynak: AA

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