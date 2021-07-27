Küçükçekmece'deki cinayete ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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Küçükçekmece'deki cinayete ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Küçükçekmece'deki cinayete ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesi bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesi bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

23 Temmuz'da Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi'nde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sezgin Ö'nün yaralanması, Osman G'nin hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltında bulunan 3 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Şirvan A, Mehmet Hanifi T. ve Furkan E. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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