Küçükçekmece'deki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı Küçükçekmece'de bir şahsın dini nikahlı eşinin ağabeyini tabancayla vurarak öldürdüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de bir şahsın dini nikahlı eşinin ağabeyini tabancayla vurarak öldürdüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde 27 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Aykut G., dini nikahlı eşi S.G.'ye henüz bilinmeyen bir sebeple şiddet uygulamıştı. Yaşanan şiddetten dolayı S.G. evden kaçarak kadın sığınma evine giderken, Aykut G. ise yaşanan olaylardan eşinin ailesini sorumlu tutarak eşinin ağabeyi Arkın G.'nin evine gidip tabancayla vurarak öldürmüştü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir adamın koşarak geldiği ve birini vurup kaçtığı görülüyor. Vurulan adam yere yığılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA