Küçükçekmece'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Küçükçekmece'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Küçükçekmece'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Resul K. (23) ve babası Sefa K. (55), aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Metin Balkan (34) ile İstasyon Mahallesi'nde bir araya geldi.

Sokak'ta başlayan tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Metin Balkan karnından aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybederken, yaralanan Sefa K. hastaneye kaldırıldı. Resul K. ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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