Küçükçekmece'deki 165 okul dezenfekte edildi
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Küçükçekmece'deki 165 okul dezenfekte edildi

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'deki 165 okul dezenfekte edildi Küçükçekmece'de bulunan 165 okulda korona virüs salgını ile haşereleri önlemek amacıyla dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Küçükçekmece'deki 165 okul dezenfekte edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan 165 okulda korona virüs salgını ile haşereleri önlemek amacıyla dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 hafta sonra açılacak olan okulların her yerini dezenfekte edip ilaçlayarak hazır hale getiriyor. Küçükçekmece'deki 165 okul baştan sona özel bir solüsyonla hem korona virüse hem böceklere karşı dezenfekte edilmeye başlandı. Dezenfeksiyon çalışmasının üçüncü gününde 65 tane okul; sınıflarından tuvaletlerine, asansöründen merdiven trabzanlarına, koltuklardan koridor kenarlarına kadar özenle temizlendi.

"Covid-19 önlemleri kapsamında okulları dezenfekte ediyoruz"

Detaylı ve kapsamlı bir şekilde okulların hepsinde ilaçlama yaptıklarını söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Veteriner Furkan Coşkun, "Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ilçemiz genelindeki ilkokul, liselerde covid-19 önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Buna ek olarak da vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapmaktayız. Okulların açılmasına 2 hafa kala biz bu süreci başlattık. Toplam da 165 tane okulumuz var, bunlara ek olarak okuldaki hocalarımızın isteklerini kırmayarak başka problemler de varsa bunlara yönelik çalışmalarımızı da yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Küçükçekmece'deki 165 okul dezenfekte edildi
Küçükçekmece'deki 165 okul dezenfekte edildi
Küçükçekmece'deki 165 okul dezenfekte edildi
Küçükçekmece'deki 165 okul dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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