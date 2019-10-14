Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

14.10.2019 13:36

Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Gümrük Yolu'nda seyireden Arzu Ş. idaresindeki 06 GVP 38 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yola geçip Vahdet S. yönetimindeki 34 RV 7214 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen Arzu Ş.'nin kullandığı 06 GVP 38 plakalı otomobil, Tolga B. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada, devrilen otomobil şoförü Arzu Ş. ile araçta bulunan Emine G, Fahriye B, Günay ve Meltem Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen araçta sıkışan yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

Pikniğe gittiği belirtilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA