Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası
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Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Sefaköy mevkisinde seyir halindeki 34 TJT 67 plakalı Doğukan T. idaresindeki taksiyle sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Taksinin de önünde seyreden 34 UG 0751 plakalı otomobille çarpışması sonucu sürücü Doğukan T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası
Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası
Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası
Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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