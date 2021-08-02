Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
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Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada Annesi tarafından arabasıyla birlikte yol kenarına bırakılan bebek, bir anda caddeden aşağıya doğru kaymaya başladı Bebek arabası bir vatandaş tarafından son anda yakalanırken, o sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı...

Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada

Annesi tarafından arabasıyla birlikte yol kenarına bırakılan bebek, bir anda caddeden aşağıya doğru kaymaya başladı

Bebek arabası bir vatandaş tarafından son anda yakalanırken, o sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı engelledi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de alışveriş yapan kadının kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda hareket etti. Caddede ilerleyen içinde çocuğun bulunduğu arabayı son anda bir vatandaş yakalarken, faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Küçükçekme Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde gerçekleşti. Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sıra içinde çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı. Orada bulunan bir kişi ise, koşarak kayan bebek arabasını bir hamleyle yakaladı. Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi. O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
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