KÜÇÜKÇEKMECE'DE YÜKSEK GERİLİM HATTI TELİNE TEMAS EDEN GENÇ ÖLDÜ -1

KÜÇÜKÇEKMECE'de yüksek gerilim hattı teline temas eden 19 yaşındaki genç öldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de yüksek gerilim hattı teline temas eden 19 yaşındaki genç öldü.

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşında olduğu öğrenilen genç yüksek gerilim hattına temas etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı