Küçükçekmece'de yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Küçükçekmece'de yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Küçükçekmece'de yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu'nda Ankara istikametine seyir halindeki Aslan C. idaresindeki 48 ABS 308 plakalı motosiklet, uygulama noktası için kullanılan yön tabelasına çarptı.

Uygulama noktasındaki polisler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yön tabelasının bir kısmının metrobüs yoluna girmesi üzerine metrobüs yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Motosiklet, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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