Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı

İstanbul Küçükçekmece'de karla kaplanan yolda mahsur kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı.

İkitelli mevkisinde bir İETT otobüsü, kar nedeniyle yolda ilerleyemedi.

Mahsur kalan İETT otobüsü, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden hareket ettirildi.

Bu sırada aynı güzergahta yol kenarında bazı araçların da mahsur kaldığı görüldü.