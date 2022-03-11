Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı

İstanbul Küçükçekmece'de karla kaplanan yolda mahsur kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı.

İstanbul Küçükçekmece'de karla kaplanan yolda mahsur kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı.

İkitelli mevkisinde bir İETT otobüsü, kar nedeniyle yolda ilerleyemedi.

Mahsur kalan İETT otobüsü, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden hareket ettirildi.

Bu sırada aynı güzergahta yol kenarında bazı araçların da mahsur kaldığı görüldü.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Küçükçekmece, İkitelli, İETT, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title