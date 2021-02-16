Küçükçekmece'de yoğun kar mesaisi gece boyunca devam etti

Küçükçekmece Belediyesi İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi. Tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kemal Başkan, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica etti.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

İlçe genelinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1127 personel ve 262 araç ile gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sabahın ilk ışıklarına kadar karla küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Ana arter, Metrobüs, Marmaray, otobüs durakları, kaldırımlar ve kamu binaları önünde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, gece boyunca süren çalışmalara kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması halinde devam edilecek.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMUYOR

Küçükçekmece'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları da unutulmuyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan popülasyonunun fazla olduğu kedi ve köpek beslenme odaklarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapılıyor.

TÜM BİRİMLER KARLA MÜCADELE İÇİN GÖREV BAŞINDA

İlçede karla mücadele kapsamında Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de görev yapıyor. Kar yağışı boyunca acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, 444 4 360 nolu telefondan 'İletişim Merkezi'ne 24 saat boyunca ulaşabilirler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı