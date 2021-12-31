Küçükçekmece'de yılbaşı için vatandaşlara özel gıda paketi dağıtıldı

Küçükçekmece'de vatandaşlara yılbaşı için özel hazırlanmış 3 bin 500 gıda paketi dağıtıldı.

Yılbaşı gecesini evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar için Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz olarak 3 bin 500 gıda paketi dağıttı. Cips, kuruyemiş, kola ve yumurta olan paketleri almak için sıraya giren vatandaşlar stantın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"Akşam kurulacak sofralarda bir nebze de olsa katkımız olacak"

Gün içerisinde gıda paketlerinin dağıtıldığını belirten Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası Sorumlusu Kayhan Kaplan, "Öncelikle Küçükçekmece halkının yeni yılını kutluyorum. Biz burada vatandaşlarımıza yılbaşı için özel hazırlanmış yaklaşık 2 bin paket dağıtacağız. Ekiplerimizde sokaklarda bin 500 paket dağıtacak, toplam da gün içinde 3 bin 500 paket dağıtacağız. Akşam kurulacak sofralarda bir nebze de olsa katkımız olacak. Paketlerin içinde cips, kola ve kuruyemiş bulunuyor. Yeni yıl herkes için sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçer" ifadelerini kullandı.

Paketlerde emeği olan herkese teşekkür eden Şafak Işık: "Kemal Çebi'ye ve Küçükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Yeni yılı evde ailemiz ile geçireceğiz. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Yılbaşı paketi alan vatandaşlardan Şilan Güner "Yeni yılı ailem ile geçireceğim o yüzden çok iyi oldu bu paketler. Paketlere tam bakamadım ama cips ve kuruyemiş var. Herkese umutlu güzel bir yıl dilerim" diye konuştu. - İSTANBUL