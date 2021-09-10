KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de yenilenmesine karar verilen Halkalı Yenidoğan Camii'nin minaresi, taşlar kesildikten sonra bağlanan çelik halatla çekilerek yıktırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de yenilenmesine karar verilen Halkalı Yenidoğan Camii'nin minaresi, taşlar kesildikten sonra bağlanan çelik halatla çekilerek yıktırıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki 1'inci Yeni Cami Sokak'ta bulunan ve son dönemde tehlike arz etmeye başladığı belirtilen Halkalı Yenidoğan Camii'nin yıktırılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Bunun için bir yıkım firması ile anlaşma yapıldı. Görevliler öncelikle minareyi yıkmaya karar verdi. Cami ve minare yıkımında deneyimli şirket sahibi Yücel Özden, 45 metre yükseklikteki minarenin hassas noktasını belirleyerek yarısındaki taşları keserek ve bir bölümünün yerine ağaç takozlar koydu. Minaredeki taş kesiminin tamamlanmasından sonra bağlanan çelik halatın diğer ucu bir kepçeye bağlandı.

Cep telefonu ile kaydedilen yıkımda kepçenin hareketi ile cami birkaç saniye içerisinde istenen noktaya devrildi. Malzemeleri boşaltılan cami de kısa süre sonra getirilen iş makinesi ile yıktırıldı. Camiyi ayakta tutan kolonlardan birinin makas ile kesilmesi ardından yıllarca kullanılan yapı devrilerek yerle bir oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YENİLENECEK CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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