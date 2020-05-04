Küçükçekmece'de yeni doğmuş bebeği sokağa böyle terk ettiler
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Küçükçekmece'de yeni doğmuş bebeği sokağa böyle terk ettiler

Küçükçekmece'de yeni doğmuş bebeği sokağa böyle terk ettiler
04.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:41

Küçükçekmece'de yeni doğmuş bebeği sokağa böyle terk ettiler Bebeği sokağa terk eden şahıslar güvenlik kamera görüntülerine yansırken, yapılan çalışmalarda anne ile bebeğin gayrimeşru babası ile arkadaşı operasyon ile gözaltına alındı Küçükçekmece'de, yeni doğduğu belirlenen bir bebek sokağa...

Küçükçekmece'de yeni doğmuş bebeği sokağa böyle terk ettiler

Bebeği sokağa terk eden şahıslar güvenlik kamera görüntülerine yansırken, yapılan çalışmalarda anne ile bebeğin gayrimeşru babası ile arkadaşı operasyon ile gözaltına alındı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, yeni doğduğu belirlenen bir bebek sokağa terk edildi. Terk edilen bebek, hastanede tedavi altına alınırken, bebeği terk eden baba ile ona yardım eden arkadaşı kameralarca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre; 22 Nisan tarihinde gece H.K. adlı bir vatandaş, iddiaya göre Halkalı Caddesinde bir site yanındaki boş arsadan yeni doğmuş bir bebeğin ağlama seslerini duydu. Bebeği bulan H.K., durumu hemen 155 Polis İhbar hattına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği tedavisi için hemen en yakın hastaneye götürdü.

- Polis saatlerce görüntü kayıtları inceledi

Bebek hastanede tedavi olurken, yeni doğmuş bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını saatlerce inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Görüntü kayıtlarını geriye doğru inceleyen emniyet ekipleri, şüpheli kişilerin kucağında bebek ile boş araziye yöneldiğini ve bebeği bıraktıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

- Bebeği terk eden baba ve yardım eden arkadaşı kamerada

Kaçak şüphelinin koşarak kaçtığı güzergah üzerinde yer alan tüm güvenlik kamera görüntülerini de araştıran emniyet güçleri, yapılan incelemelerde şüpheli şahsın elinde poşet olan başka bir şahısla Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesinde buluştuğunu saptadı. İki şüpheli bir süre beraber yürüdükten sonra ellerindeki poşeti Huzur Caddesinde bulunan bir çöp konteynırına attığı belirlendi.

Görüntüleri tek tek inceleyen polis, bu kez çevre hastaneleri kontrol ederek yeni doğan bebeklerin doğum kayıtlarını araştırdı. Bölgedeki özel ve devlet hastaneleri ile iletişime geçen polis, bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini temin etti.

- Anne, bebeğin babasını itiraf etti

Bunun üzerine Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir hastanede Cansel K. adlı bir kadının yeni doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri bunun üzerine Cansel K.'yi 2 Mayıs akşamı evinde yakalayarak sorguya aldı. Yeni doğum yapan Cansel K., bebeğin babasının gayrimeşru ilişkiden kaynaklanan Cüneyt K. olduğunu itiraf etti. Cansel K.'nın itirafları doğrultusunda Cüneyt A. dün gece Kanarya Mahallesindeki evinde, bebeği atarken yardım eden Yusuf K. adlı şüpheli ise aynı saatlerde Florya Caddesindeki konutunda yakalanarak gözaltına alındı.

- Bebek hastanede tedavi görüyor

Konu ile ilgili yakalanan ve aynı gün "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis ekiplerince muhafaza altına alınan bebeğin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Küçükçekmece'de yeni doğmuş bebeği sokağa böyle terk ettiler

Kaynak: İHA

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