Küçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya böyle bırakmışlar
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Küçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya böyle bırakmışlar

Küçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya böyle bırakmışlar
04.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:49

KÜÇÜKÇEKMECE"de yeni doğan bebeği boş arsaya bıraktıkları iddia edilen baba Cüneyt A. ve arkadaşı Yusuf K. ile bebeğin annesi Cansel K. polis tarafından yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE"de yeni doğan bebeği boş arsaya bıraktıkları iddia edilen baba Cüneyt A. ve arkadaşı Yusuf K. ile bebeğin annesi Cansel K. polis tarafından yakalandı. Bulunduktan sonra hastaneye götürülen bebeğin tedavisi devam ederken, üç şüpheli sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Arkadaşı Yusuf K. ile bebeği taşıyan baba Cüneyt A.'nın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. 

Küçükçekmece, Halkalı Caddesi'nde 22 Nisan'da boş bir arsaya bırakılan bebek, saat 20.30 sıralarında oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bebeği alarak hastaneye götürürken,  bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. 

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

Celildağ Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerinden bir kişinin kucağında bebek ile boş araziye yöneldiği ve bebeği bıraktıktan sonra, hızlı bir şeklide kaçtığı görüldü. Şahsın kaçtığı güzergah üzerinde yer alan güvenlik kamera görüntülerinden ise şüpheli şahsın, elinde poşet olan başka bir şahısla Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi'nde buluştuğu, bir süre beraber yürüdükten sonra şahsın elindeki poşeti Huzur Caddesi'nde bulunan çöp konteynerına attığı tespit edildi. 

HASTANE KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKTIPolis, İstanbul genelindeki özel ve devlet hastanelerinde bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini temin etmesi üzerine Küçükçekmece'deki bir hastanede Cansel K.'nin (22)  doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Polis, anne Cansel K.'yi 2 Mayıs'ta Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Cansel K'nin bebeğin babasının Cüneyt A. (25) olduğunu söylemesi üzerine, Cüneyt A. da ertesi gün Kanarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Cüneyt A'ya yardım eden Yusuf K. (22) ise Florya Caddesi'ndeki evinde yakalandı. Üç şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan  işlem yapıldı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Muhafaza altına alınan bebeğin tedavisi ise devam ediyor. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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