Küçükçekmece'de yaz konserleri başlıyor
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Küçükçekmece'de yaz konserleri başlıyor

Küçükçekmece'de yaz konserleri başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Kontrollü normalleşmenin ardından açık hava konserleri Küçükçekmece'de başlıyor.

Kontrollü normalleşmenin ardından açık hava konserleri Küçükçekmece'de başlıyor.

İlçenin 9 farklı noktasında 9 ünlü isimle gerçekleşecek konserler serisinin ilk konuğu Rap müziğin sevilen ismi Anıl Piyancı olacak. Halkalı'daki Nurettin Şen Parkı'nda pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek etkinlikte Piyancı, aylar sonra İstanbul'daki ilk sahnesind hayranlarıyla buluşacak.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Küçükçekmece Belediyesi, yaz aylarına açık hava konserleriyle merhaba diyor. Selçuklu Parkı Amfi Tiyatro, Kanarya Mahallesi Kadriye Moroğlu Lisesi Yanı, Fevzi Çakmak Meydanı, Cennet Kültür Merkezi Otopark Alanı ve Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek konserler serisi ilçede temmuz ve ağustos aylarında da devam edecek. Açık hava konserleri, pandemi tedbirleri çerçevesinde HES Kodu sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kontrolleri eşliğinde yapılacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Uzun bir pandemi sürecinin ardından Açık hava konserlerinde Küçükçekmeceli vatandaşlarla buluşacak olan birbirinden ünlü isimler, Pinhani, Melihat Gülses, Niyazi Koyuncu, Zeynep Bakşi Karatağ, Ahmet Aslan, Rumeli Ekrem, Necati ve Saykolar ve Kendinden Hallice/ Emre Fel yaz açık hava konserlerinde sahne alacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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