KÜÇÜKÇEKMECE'DE YASAKLARIN BİTİŞİYLE DENİZE GİRDİLER Koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarıyla birlikte sahiller 1 Haziran'dan itibaren açıldı.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarıyla birlikte sahiller 1 Haziran'dan itibaren açıldı. Küçükçekmece'de vatandaşlar yasakların kalmasıyla denize girmeye başladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahiller ve parklar, vatandaşların kullanımına kapatılmıştı. Normalleşme adımlarıyla beraber sahiller bugün sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla açıldı. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere gitmeye başladı. Küçükçekmece Menekşe sahilinde bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazıları da denize girdi. Sahil şeridindeki bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti. Denize gelen Necat Akgün, İnşallah bundan sonra güzel olur, bundan sonra devamlı sahile geliriz. Her şeyden önce milletimize hayırlısı olsun. Devamlı dikkat ediyorum, benim maskem de cebimde. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Bundan sonra da dikkat edeceğiz dedi.

Kaynak: DHA