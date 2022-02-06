KÜÇÜKÇEKMECE'DE YANAN İETT OTOBÜSÜNE İLK MÜDAHALEYİ BETON MİKSERİ YAPTI

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de, içinde çok sayıda yolcu bulunan İETT otobüsü, seyir halinde olduğu sırada yanmaya başladı. Yolcular hızla otobüsten inerken yanan otobüse ilk müdahale yoldan geçen beton mikserinden su sıkılarak yapıldı.

Küçükçekmece 1. İkitelli Caddesi üzerinde seyir halindeki Habip Aslan idaresindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsü, saat 19.15 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü, otobüsü durdurarak alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Otobüsün içinde bulunan çok sayıda yolcu ise hızla aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçen bir beton mikserinin hortumuyla yangına müdahale edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

"YOLCULARI BOŞALTIP YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİM"

Olayı anlatan otobüs şoförü Habip Aslan, "Araçtan dumanlar çıktığını fark ettim. Sağa çekip, yolcuları boşalttım. Yangın tüpüyle müdahale ettim. O ara bir beton mikseri geldi. Sağ olsun, yardım etti. Çok yolcu vardı. Kapıları açtım hemen boşalttılar otobüsü. Yangını, büyümeden söndürdük. Kimse zarar görmedi" dedi.