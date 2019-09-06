06.09.2019 17:33

Küçükçekmece'de yan yatan tır havadan görüntülendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de seyir halindeki bir tırın dorsesinin yan yatması sonucu meydana gelen olay sonrasında yaşananlar havadan görüntülendi. Devrilmemesi için dorse köprü korkuluklarına bağlanırken, trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Papaz köprüsü üzerinde ip yüklü tırın sürücüsü Hasan T. seyir halindeyken dorsenin yan yattığını gördü. Köprü üzerinde aracı durduran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yan yatan dorse, halat yardımıyla devrilmemesi için köprü korkuluklarına bağlandı. Olay anı sonrasında yaşananlar ise havadan görüntülendi. Olay nedeni ile trafik durma noktasına gelirken, tırın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA