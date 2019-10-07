Küçükçekmece'de velilerden duvarlarında çatlaklar bulunan okul önünde eylem

07.10.2019 12:17

KÜÇÜKÇEKMECE Gültepe Mahallesi'nde bulunan Gültepe İlkokulu'nun binasında iddiaya göre, Silivri 'de 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duvarlarında, kolonlarında çatlaklar oluştu. 4 Ekim Cuma günü okulda yapılan incelemede, binada hasar olmadığı ve eğitime devam edileceği yönünde karar verildi. Bu karara karşı çıkan veliler, bugün çocuklarını derslere göndermeyip okul önünde eylem yaptı. Bazı veliler ise çocuklarını okula göndermeyen velilere tepki gösterdi. Bunu üzerine veliler arasında zaman zaman tartışmalar çıktı.

"BURADA HİÇBİR RİSK YOK"

Toplanan veliler ve öğrencilere konuşan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsa Kanıcı, "Değerli çocuklar, bir arkadaşınızın burnu kanamasın diye arkamda gördüğünüz binadan bin tane, iki bin tane hatta sonsuz tane binayı yıkarız yeniden sıfır yaparız. Devletimiz, milletimiz en güzelini, mükemmelini yapar. Burada güçlendirme yapıldı. İşin erbabı olan profesörlerimiz inceleme yaptı. Burada hiçbir risk yok." Dedi.

"ARABADA HAFİF ÇÜRÜK VAR DİYE ARABAYI ÇÖPE Mİ ATACAĞIZ?"

Kanıcı, "Birileri yanlış bilgilendirmelerle sizi korkuttu. Arabasında çürük olanlar var mı? Şimdi arabanın bir tarafı hafif çürük, diye arabayı çöpe mi atacağız? Tamir edersin, boyasını yaparsın. Şu gördüğünüz çatlaklar su almaktan mütevellit soğuk-sıcak farkından dolayı duvar çatlağı oldu. Mühendislerin yazdığı rapor bugün vali beyin önüne koyulacak. O raporu yazan kişilerle görüşüldü, burada en ufak bir deprem riski yoktur." ifadelerini kullandı.

"OLUMLU RAPORU BİZİMLE PAYLAŞMADILAR"

Okul için olumlu yönde rapor verildiğini ancak okul yönetiminin bu raporu kendileriyle paylaşmadığını söyleyen velilerden Kaan Engin Özaydemir, "İki rapordan bahsediliyor. İlk raporun olumsuz ikinci raporun olumlu çıktığı söyleniyor. Tabii ki bunlar hep bir söylenti kabul ediyoruz ama bunu engellemenin yolu bilgi alma özgürlüğünü kapatmak, bağırmak, çağırmak değil olduğu gibi sağlam olduğu söylenen bu raporu paylaşmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul