Küçükçekmece'de vatandaşlara saldıran zanlı yakalandı
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Küçükçekmece'de vatandaşlara saldıran zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Küçükçekmece'de vatandaşlara saldıran zanlı yakalandı Küçükçekmece'de bir kişiye sopayla saldıran, bir kişiyi ise arkasından bıçaklayan zanlı yakalanarak gözaltına aldı.

- Küçükçekmece'de vatandaşlara saldıran zanlı yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kişiye sopayla saldıran, bir kişiyi ise arkasından bıçaklayan zanlı yakalanarak gözaltına aldı.

Küçükçekmece'de dün saat 04.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Kemal Paşa Caddesi'nden sabah namazına gitmek için Hazar Caddesi'ne doğru yürümekte olan U.Ç.'yi bir kişi kafasına sopayla vurarak yere düşürdü. U.Ç.'den para isteyen şahıs, bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Aynı gün saat 05.00 sıralarında Y.E. isimli şahıs da Şenevler Camii'nden çıktıktan sonra yanına gelen 2 kişiden biri tarafından arkasından bıçaklandı. İki olayı da araştıran polis, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Küçükçekmece'de vatandaşlara saldıran zanlı yakalandı
Küçükçekmece'de vatandaşlara saldıran zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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