Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE VAHŞET; ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAFASINI TENCEREDE SAKLADI
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Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE VAHŞET; ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAFASINI TENCEREDE SAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de Tuğçe Sayın (35), annesini önce bıçakla öldürdü ardından kafasını satırla kesip tencereye koydu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Tuğçe Sayın (35), annesini önce bıçakla öldürdü ardından kafasını satırla kesip tencereye koydu. Sayın'ın, annesi Sevilay Palabıyık (67)'ın sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu öğrenildi. Evi üzerine yapmasını istediği annesiyle tartıştığı için öldürdüğünü söylediği öğrenilen Sayın polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini içeriye almayan Tuğçe Sayın'ın annesinin kafasını dinlemek için dışarı çıktığını evde olmadığını söylediği kaydedildi.

Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'de bulunan bir sitede kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde Medine Çakatay, polislere komşusu Sevilay Palabıyık'a ulaşamadığını ifade etti.

'KAFASINI DİNLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI' DEDİ

Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler, annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, 'Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti.

ANNEMİ ÖLDÜRDÜM BANYODA

Tuğçe Sayın, 'Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi. Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, 'annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi. İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya koyulduğunu gördü.

GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Tuğçe Sayın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sayın'ın şizofren tanısı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Sayın'ın annesine evin kendi üzerine yapmasını istediği bu nedenle de tartıştıkları kaydedildi

Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE VAHŞET; ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAFASINI TENCEREDE SAKLADI
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE VAHŞET; ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAFASINI TENCEREDE SAKLADI
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE VAHŞET; ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAFASINI TENCEREDE SAKLADI
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE VAHŞET; ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAFASINI TENCEREDE SAKLADI
Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE VAHŞET; ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAFASINI TENCEREDE SAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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