Küçükçekmece'de vahşet
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Küçükçekmece'de vahşet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bir adam, eski karısını sokak ortasında bıçakladı, ölmesi için başında bekledi.

Küçükçekmece'de bir adam, eski karısını sokak ortasında bıçakladı, ölmesi için başında bekledi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi 2.Şen Sokak'ta sabah 07.30 sıralarında yaşandı. K.E. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı E.O.'yu sokak ortasında bıçakladı. İddiaya göre, zanlı olayı gerçekleştirdikten sonra ölmesi için karısının başında bekledi. Kadının çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi. İddiaya göre, bu sırada bir mahalleli adamı uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Mahallelinin tepkisi üzerine adam, bir yakının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bölgeye polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı K.E.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Küçükçekmece'de vahşet
Küçükçekmece'de vahşet
Küçükçekmece'de vahşet
Küçükçekmece'de vahşet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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