KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCUDAN 9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCUDAN 9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

08.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:55
KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCUDAN 9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

Küçükçekmece'de, "Uyuşturucu ticareti" suçundan açılan davada kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari "Melek" kod isimli Çilem K. yakalandı.

Küçükçekmece'de, "Uyuşturucu ticareti" suçundan açılan davada kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari "Melek" kod isimli Çilem K. yakalandı. Çilem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 2009 yılında uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonlarda  suç örgüt liderliğindeki Mehmet C. (29) yüksek miktarda uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aynı operasyonla ilgili "örgüte üye" olduğu belirlenen uyuşturucu patroniçesi "Melek" kod isimli Çilem K. da 2017 yılında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  firari Çilem K.'nın oğlunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımdan yola çıkarak Küçükçekmece'de bulunan adresi tespit etti. Polis ekiplerinin tespit edilen adrese 6 Ocak'ta yaptığı baskın sonucunda  Çilem K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çilem K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCUDAN 9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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