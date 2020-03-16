Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Güven Timleri, Küçükçekmece, Güncel

Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KÜÇÜKÇEKMECE'de Güven Timleri'nin yaptığı şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

16.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:43
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
KÜÇÜKÇEKMECE'de Güven Timleri'nin yaptığı şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde  uyuşturucu ele geçirildi.  Şüphelinin sorgulanması sonrası, uyuşturucuyu satan kişi de gözaltına alındı.

Güven Timleri, Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde 28 Şubat günü saat 17.00 sıralarında şüphelendikleri Ferhat T.(34)'yi durdurarak üst araması yaptı. Polis, Ferhat T.'nin üzerinde yaptığı aramada 5 gram eroin ele geçirdi. Ferhat T. gözaltına alınırken, ekipler şüphelinin uyuşturucu  temin ettiği kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ferhat T.'nin uyuşturucu maddeyi aldığı  Azerbaycan uyruklu Azar P.(31)'ye ulaşan polis, müşteri gibi davranarak satıcıyla buluşma ayarladı. Atatürk Mahallesindeki buluşma noktasına gelen Azar P. emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde 5 gram eroin ele geçirildi. 

Uyuşturucu madde satışı yapan Azar P.'nin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 70 gram eroin, hassas terazi, 14 bin 462 Lira ve 105 dolar ele geçirilirken, evde bulunan Azerbaycan uyruklu Günel R.(25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azar P. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günel R. ve Ferhat T. adli makamlarca serbest bırakıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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