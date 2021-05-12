Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
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Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adrese gelen ekipler bina içindeki aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde, para ve cep telefonu ele geçirdi. Operasyon anında evde bulunan 2 kişi gözaltına alınarak sorgu için emniyete götürüldü. 


Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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